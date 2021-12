Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges Pedelec am Kamp gestohlen

Osnabrück (ots)

Ein schwarzes Pedelec der Marke BULLS /Cross Bike wurde am Dienstagabend in der Innenstadt am Kamp entwendet. Das Rad war gegen 19.10 Uhr gesichert an der Ein/Ausfahrt der Kamp-Garage abgestellt worden. Als der Eigentümer gegen 21.45 Uhr zu seinem Pedelec zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Fahrrad nicht mehr dort war und lediglich das Schloss am Geländer hing. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3203 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell