Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw überschlug sich nach Kollision

Osnabrück (ots)

Gegen 11:40 Uhr befuhren zwei Verkehrsteilnehmer die Iburger Straße in stadteinwärtige Richtung. Ein 39-jähriger Osnabrücker beabsichtigte mit seinem Ford Focus nach links in den Hauswörmannsweg abzubiegen und ordnete sich dazu auf dem Linksabbiegestreifen ein. Zum Unfallzeitpunkt stand er verkehrsbedingt und ließ den stadtauswärtigen Verkehr passieren. Aus bislang unbekannter Ursache touchierte den wartenden Ford ein 45-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte mit seinem VW Golf, der geradeaus in Richtung Innenstadt fuhr. Nach der Berührung der Fahrzeuge überschlug sich der VW und kam hinter der Kreuzung auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer aus Georgsmarienhütte erlitt leichte Verletzungen, er hat das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Beide Pkw wurden vom Unfallort abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme und für die Aufräumarbeiten, eine Kehrmaschine musste die Kreuzung von Glassplittern reinigen, war der Kreuzungsbereich für etwa zwei Stunden für den Individualverkehr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell