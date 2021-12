Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück

Cloppenburg: Orden, Anstecknadeln und Schmuck - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Osnabrück (ots)

Mitarbeiter der Straßenmeisterei fanden am 22.11.2021 an der B68 zwischen Lechtingen und Osnabrück die abgebildeten Gegenstände. Verpackt waren die Orden, Anstecknadeln und der Schmuck in einer schwarzen Wollmütze. Anzunehmen ist, dass die Gegenstände aus einem Auto geworfen wurden. Die Polizei sucht nach den Eigentümern, um herauszufinden, ob es sich möglicherweise um Diebesgut handelt.

Besondere Merkmale:

1. Silberring mit Innengravur: "Ich liebe dich 16.08.2004" 2. diverse Schützenorden aus dem Bereich Cloppenburg 3. Anstecknadeln der Schiedsrichtervereinigung Cloppenburg-Süd

Hinweise bitte an: 0541/327-2115 oder -3203.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell