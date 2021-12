Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Linienbus kam von Fahrbahn ab und prallte gegen zwei geparkte Fahrzeuge - vier Personen leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagabend gegen 18.30 Uhr befuhr, ein 45-jähriger Busfahrer mit seinem Linienbus die Klöcknerstraße in Georgsmarienhütte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Hyundai, welcher am Seitenstreifen geparkt war. Im Anschluss daran stieß der Bus frontal gegen das Heck eines ebenfalls ordnungsgemäß geparkten Omnibusses. Der Osnabrücker wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch drei weitere Insassen des Busses (m. 15 J., w. 13 J, w. 14 J.) wurden leicht verletzt. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kann ein technischer Defekt als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden, daher erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Beschlagnahme des Unfallfahrzeugs. Die Landesstraße war für die Dauer der Bergungsarbeiten für etwa zweieinhalb Stunden halbseitig gesperrt.

