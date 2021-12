Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Weihnachtsbaum-Schmück-Aktion bei der Bramscher Polizei

Letzte Woche jährte sich eine langehegte Tradition. Der Weihnachtsbaum des Polizeikommissariats in Bramsche wurde wieder festlich geschmückt. Normalerweise übernehmen dies Kinder Bramscher Grundschulen. Im Rahmen einer gemütlichen Feierlichkeit, gestärkt mit warmen Kakao und Stutenkerlen bringen die Kinder ihren selbstgebastelten Schmuck mit und verschönern die Tanne.

Aufgrund der derzeitigen Lage konnte das Beisammensein leider nicht stattfinden, die Tradition sollte dennoch unbedingt gewahrt bleiben. So bastelten dreizehn Kinder der Grundschule Engter fleißig den Schmuck und die Polizisten aus Bramsche verschönerten dieses Mal selber ihren Weihnachtsbaum. Diese staunten übrigens nicht schlecht über die tollen Werke. Als Dank für die Mühe und Kreativität bekamen die tatkräftigen Helfer neben einem kleinen Geschenk der Polizei natürlich auch die leckeren Stutenkerle einer ortsansässigen Bäckerei, die, wie in all den Jahren zuvor, durch die Bramscher Stadtwerke gesponsert wurden.

Polizeioberkommissarin Julia Westerfeld übergab am vergangenen Freitag die Präsente der Kinder an den Schulleiter der Grundschule Engter, Bernd Kellermann.

