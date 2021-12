Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: A33 Kollision zwischen LKW und PKW - 59- Jährige leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Auf der A33, zwischen den Anschlussstellen Hilter und Borgloh in Fahrtrichtung Diepholz, ereignete sich am Montagvormittag ein Verkehrsunfall, bei dem eine 59-Jährige leicht verletzt wurde. Nachdem die Frau aus Bad Laer einen Lkw linksseitig überholte, beabsichtigte sie wieder nach rechts auf den Hauptfahrstreifen zu fahren. Sie scherte jedoch mit ihrem Seat Ateca zu früh nach rechts ein, sodass dieser mit dem Lkw zusammenstieß. Der SUV drehte sich leicht und wurde quer zur Fahrbahn vor dem Sattelzug hergeschoben bis beide Fahrzeuge in dieser Positionen zum Stehen kamen. Bei Eintreffen der Beamten war die Seatfahrerin bereits in medizinischer Behandlung. Sie erlitt einen Schock und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Weitere Personen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Der SUV wurde derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Schadenssumme beläuft sich schätzungsweise auf über 10.000 Euro.

