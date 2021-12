Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrstuhl durch brennenden Rucksack beschädigt

Osnabrück (ots)

An der Kommenderiestraße, in einem Fahrstuhl der Parkgarage "Neustadt Carré", kam es am Samstagmorgen zu einer Brandstiftung. In dem Fahrstuhl war ein Rucksack in Brand gesetzt worden, Flammen und Ruß beschädigten den Innenraum. Zugetragen haben muss sich der Brand zwischen 07:15 Uhr und 10:45 Uhr. Es entstand kein Gebäude- oder Personenschaden. In der Fahrkabine könnte allerdings ein Sachschaden von über 10.000 Euro entstanden sein, eine technische Überprüfung wird darüber Aufschluss geben. Wer Hinweise zu dem Feuer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

