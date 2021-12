Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Historisches Mehrfamilienhaus abgebrannt

Bad Essen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05:20 Uhr, meldeten mehrere Notrufe den Brand einer Remise in der Nikolaistraße. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte brannten die Remise und drei abgestellte Pkw in voller Ausdehnung. Feuerwehrkräfte, Polizei und Nachbarn evakuierten gemeinsam die um den Brandort betroffenen Gebäude. Auch einem Großaufgebot der Feuerwehr gelang es nicht, den Übergriff auf das historische Mehrfamilienhaus in Fachwerkbauweise zu verhindern.

Das Gebäude wurde so stark von Brandschaden und Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen, dass Einsturzgefahr besteht. Umliegende Bereich mussten abgesperrt werden. Der Schutz eines benachbarten Gebäudes, ebenfalls an die abgebrannte Remise angrenzend, gelang. Allerdings entstanden auch hier Sachschäden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurden drei Personen im Umfeld des Brandes durch Rauchgase verletzt. Ein 64-jähriger Mann gilt als schwer verletzt, zwei 41 und 72 Jahre alte Männer derzeit als leicht verletzt.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf, Anhaltspunkte für die Brandursache liegen derzeit noch nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Bewohner des betroffenen Gebäudes kommen zunächst in einem örtlichen Hotel unter.

