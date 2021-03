PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressebericht der PD Limburg vom Samstag, 06.03.2021

Limburg (ots)

Trunkenheit Im Straßenverkehr

Zeit: Freitag, 05.03.2021, 23.56 Uhr

Ort: Bad Camberg, Verlängerung Hinterfeldstraße

Ein 21 - jähriger Pkw - Führer aus Bad Camberg befuhr mit seinem BMW die Hinterfeldstraße in Bad Camberg. Dort fiel er einer Streife der Polizei Limburg auf. Da er Anhaltesignale ignorierte, nahmen die Polizeibeamten die Verfolgung auf. Der Fahrzeugführer flüchtete in einen nahegelegenen Feldweg, kam dort aber von der Fahrbahn ab und fuhr sich in einem Acker fest. Dort wurde er dann festgenommen. Es folgten die Mitnahme zur Dienststelle sowie eine Anzeige wegen Führen eines Pkw unter Alkoholeinwirkung.

