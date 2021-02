Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst-Rulle: Unfallflucht im Erlengrund

Wallenhorst (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in der Straße Erlengrund zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter rutschte (möglicherweise gegen 02.30 Uhr) an der Einmündung zur Straße Zum Sonnenwinkel auf der winterglatten Fahrbahn gegen ein Straßenschild, das daraufhin umknickte und auf das Dach eines geparkten Autos krachte. Der Unfallverursacher machte sich danach aus dem Staub und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte unter 05407-857000 bei der Wallenhorster Polizei.

