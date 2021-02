Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw-Aufbruch in der Wersener Straße

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Wersener Straße (Nähe Eversburger Platz) kam es in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag zu einem Pkw-Aufbruch. Der unbekannte Täter schlug die Heckscheibe eines dort abgestellten grünen VW Lupo ein, gelangte so in den Innenraum und nahm das Bedienteil des Autoradios mit. Hinweise in der Sache nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

