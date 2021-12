Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Auffällige Trunkenheitsfahrt

Quakenbrück (ots)

Durch seine rasante Fahrweise erweckte ein VW Polo am Samstagabend das Interesse einer Funkstreife der Polizei Quakenbrück. Ausgehend vom Artland Center, fuhr der Kleinwagen auf die Bremer Straße in Richtung Bevern. Obwohl die Beamten bereits Anhaltesignale mit dem Streifenwagen gaben, beschleunigte die Fahrzeugführerin innerorts noch auf etwa 80 km/h. Erst als die Beamten eindringlicher auf sich aufmerksam machten, bog der Polo in die Geschwister-Scholl-Straße ab und stoppte. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Fahrzeugführerin mehr als 1,4 Promille. Der 21-jährigen Frau aus Essen (Old.) wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell