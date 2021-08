Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Grünberg/Laubach: Kripo sucht auffälliges Pärchen nach kleiner Einbruchserie

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 06.08.2021:

Grünberg/Laubach: Zu gleich drei Einbrüchen in ein Hotel und zwei Gaststätten kam es in der Nacht zum Donnerstag in Grünberg und in Laubach. Besonders auffällig für die Ermittler sind Hinweise von Zeugen. Demnach soll sich ein "verdächtiges" Pärchen in mindestens zwei der beiden Gaststätten aufgehalten haben. Möglicherweise hat das Duo am Abend zuvor den Bereich ausbaldowert. Die Kripo sucht daher Zeugen, die Hinweise zu dem Pärchen bzw. zu der kleinen Serie an Einbrüchen geben können.

Der erste Einbruch wurde der Polizei in der Straße Am Tannenkopf in Grünberg gemeldet. Die Täter hatten zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen mehrere Hundert Euro aus dem Hotel entwendet. Die Einbrecher drangen zunächst in das Hotel ein und machten sich dann mit typischem "Einbruchwerkzeug" an einem Wertbehältnis zu schaffen. Anschließend flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung.

Ähnlich gingen die Unbekannten dann in derselben Nacht in zwei Gaststätten im Laubacher Wald und An der Ringelshöhe in Laubach vor. Im Laubacher Wald machten sich die Täter zunächst an einem Fenster zu schaffen und suchten offenbar zielgerichtet den Bereich der Kasse auf. Dort erbeuteten sie mehrere Hundert Euro und verschwanden in unbekannte Richtung. An der Ringelsöhe öffneten die Unbekannten gewaltsam eine Tür und durchsuchten Schubladen der Gaststätte nach Bargeld ab. Mit Bargeld verschwanden die Täter dann.

Zeugen aus den beiden zuletzt genannten Gaststätten berichteten der Polizei, dass sich ein Pärchen am Abend vor dem Einbruch verdächtig verhielt. Im Laubacher Wald hielten sich die beiden Verdächtigen in der Gaststätte auf. Die beiden Personen sollen etwa 45 Jahre alt sein. Die Frau soll mit 160 Zentimeter eher klein sein und ihre graubraunen Haare zu einem Zopf zusammengebunden haben. Ihr Begleiter soll etwa 185 Zentimeter groß sein, eine auffällige Nase und laut Zeugen eine Kopfform wie bei einem "Luftballon" haben. An der Ringelhöhe erschien offenbar dasselbe Pärchen und fragte nach einem Flyer der Gaststätte. Plötzlich hätten die beiden Unbekannten, so die Zeugen, aber das Weite gesucht. Die Beschreibung ähnelt der aus dem vorigen Fall.

Die Ermittler halten es für möglich, dass die Einrichtungen in allen drei Fällen durch das auffällige Pärchen ausbaldowert wurde.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

