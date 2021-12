Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch in Einfamilienhaus in der Carl-Bösch-Straße - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte Täter machten sich am Freitag in der Zeit zwischen 05.30 Uhr und 15.00 Uhr an einem Wohnhaus in der Carl-Bösch-Straße zu schaffen. Durch grobe Gewaltanwendung an einem rückwärtigen Wohnzimmerfenster gelangten die Einbrecher ins Innere und durchsuchten jeden Raum. Sie durchwühlten Schubladen und nahmen Bargeld an sich. Durch die Polizei konnten Spuren gefunden und gesichert werden. Personen, die auffällige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten sich beim Kommissariat in Melle unter 05422/920600 zu melden.

