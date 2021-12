Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Polizei löst Privatfeier mit 150 Gästen auf

Melle (ots)

Am Samstagabend erhielt die Polizei Melle Hinweise auf eine größere Feierlichkeit in der Bismarckstraße. Am Einsatzort stießen die Beamten auf eine Privatfeier mit etwa 150 Gästen. Die Veranstalter, ein 27-jähriger Osnabrücker und seine 21-jährige Frau, konnten keine Kontaktdatenerfassung vorlegen. Ebenfalls räumten sie ein, die notwendigen Nachweise zur "2G-Plus"-Regelung nicht überprüft zu haben.

Bei stichprobenartigen Kontrollen konnten neun Personen keinen aktuellen Negativtest nachweisen. Sechs Gäste konnten keinen Impfnachweis vorlegen, sie hatten sich jedoch vorher testen lassen. Die Polizei fertigt zu den festgestellten Verstößen entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Aufgrund der eklatanten Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz löste die Polizei die Feierlichkeit im Einvernehmen mit dem Veranstalter auf. Bis 22 Uhr hatten alle Gäste die Örtlichkeit verlassen.

