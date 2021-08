Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall zwischen PKW und Leichtkraftrad im Schwabenheimer Weg in Bad Kreuznach- zwei Schwerverletzte

Bad Kreuznach - Schwabenheimer Weg (ots)

Am 11.08.2021 gegen 18:30 Uhr kam es im Schwabenheimer Weg in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem PKW. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 62 Jahre alter PKW-Fahrer aus dem Landkreis Bad Kreuznach vom Schwabenheimer Weg links in die Industriestraße abbiegen und übersah dabei ein mit zwei 17 Jahre alten jungen Männern besetztes Leichtkraftrad. Das Zweirad prallte durch den Zusammenstoß gegen ein unbeteiligtes Fahrzeug und verblieb nicht mehr fahrbereit. Die beiden jungen Männer aus der Stadt Bad Kreuznach werden schwerverletzt in Krankenhäuser nach Mainz und Bad Kreuznach verbracht.

