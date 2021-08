Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht zwischen Dalberg und Wallhausen

Dalberg, L239 (ots)

Am 08.08.2021 gegen 19:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L239 zwischen Dalberg und Wallhausen. Hierbei geriet ein unbekannter PKW, welcher in Richtung Wallhausen fuhr, leicht auf die Gegenspur sodass es zu einer seitlichen Berührung mit einem entgegenkommenden blauen Mitsubishi, welcher von einem 36-jährigen Fahrer aus Spabrücken geführt wurde, kam. Dadurch touchierten sich die beiden linken Außenspiegel der beiden PKW. Der Fahrer des unbekannten PKWs setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Am Mitsubishi entstand Sachschaden, weshalb der Vorfall hiesiger Dienststelle gemeldet wurde. Ersten Ermittlungen zu Folge fuhr ein PKW hinter dem Beschuldigten, dessen Insassen hilfreiche Informationen zum Tatfahrzeug geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell