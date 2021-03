Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210323 - 0350 Frankfurt-Eckenheim: Gestohlener Audi Q5 bei Kontrolle sichergestellt

Frankfurt (ots)

(ne) Bei einer Kontrollstelle heute Nacht zwischen 1:00 und 2:00 Uhr im Bereich Jean-Monnet-Straße/Hügelstraße ist der Insasse eines Q5 angehalten worden. Sein Auto war allerdings als gestohlen gemeldet.

Der 19-jährige Bulgare war mit einem Audi Q5 auch deswegen in die Kontrolle geraten, da sein Auto ein ausländisches Kennzeichen - in diesem Fall ein französisches Kennzeichen - aufwies. Bei der Überprüfung kam raus, dass der Pkw in Frankreich als gestohlen gemeldet war. Da der 19-Jährige, der lediglich Russisch sprach, diesen Umstand nicht nachvollziehbar erklären konnte, kam er wegen des Verdachts des Pkw-Diebstahls in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums. Der Audi wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell