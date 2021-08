Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Fahren ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss

Bad Kreuznach (ots)

Am 06.08.2021 gegen 22:00 Uhr wird die Streife in der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach auf einen entgegenkommenden Opel Meriva aufmerksam und entschließt sich diesen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Bei der folgenden Kontrolle stellt sich heraus, dass die 45-jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da der durchgeführte Drogenschnelltest positiv auf Amphetamin reagiert, wird die 45-Jährige zur Dienststelle verbracht und ihr eine Blutprobe entnommen.

Es werden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

