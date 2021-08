Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall in der Michelinstraße, Bad Kreuznach. 20-jähriger PKW-Fahrer kollidiert mit Beleuchtungsmast

Bild-Infos

Download

Bad Kreuznach (ots)

Am 01.08.21 um 03:14 Uhr befährt ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Bad Kreuznach die Michelinstraße in Richtung Gensinger Straße. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kommt er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dem Pfosten der Beleuchtung des Fußgängerüberweges.

Das Fahrzeug erleidet einen Totalschaden und die Beleuchtungseinrichtung wird ebenfalls erheblich beschädigt. Der Fahrer wird, stand jetzt, glücklicherweise nur leicht verletzt.

Da der Verdacht besteht, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurde dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell