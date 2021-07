Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Aufmerksamer Zeuge meldet betrunkene Pkw- Fahrerin

Bad Kreuznach- Andreas- Wilhelmy- Straße (ots)

Am Freitag, 30.07.2021 gegen 00:58 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge eine weibliche Person, welche augenscheinlich stark alkoholisiert in ihr Fahrzeug stieg und von Bad Münster am Stein Ebernburg in Richtung Salinental davonfuhr.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das beschriebene Fahrzeug in der Nähe des Salinentals festgestellt und kontrolliert werden. Der Eindruck des Zeugen konnte bestätigt werden. Von der 33- jährigen Fahrzeugführerin ging deutlicher Atemalkoholgeruch aus, zudem war ihr Gang unsicher und schwankend. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Die Beschuldigte wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Gegen die Verkehrsteilnehmerin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell