POL-PB: 12-Jähriger von Auto erfasst

(mb) An der Nesthauser Straße ist am Dienstag ein Schüler vor ein Auto gelaufen und leicht verletzt worden.

Der 12-Jährige stand gegen 13.35 Uhr an der Bushaltestelle Gesamtschule in einer Gruppe von Schülern. Ohne auf den Verkehr zu achten, trat er auf die Straße, um den Bus auf der anderen Seite zu erreichen. Eine in Richtung Münsterstraße fahrende Skodafahrerin (52) erfasste den Jungen seitlich frontal. Der Schüler stürzte und verletzte sich leicht. Mit einem Rettungswagen wurde er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

