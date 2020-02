Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall: 24-Jährige prallt gegen Strommast

Fröndenberg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist eine 24-Jährige aus Menden am Montagmorgen (10.02.2020) gegen 09.20 Uhr mit ihrem Fiat 500 von der Fahrbahn der Wickeder Straße in Fröndenberg abgekommen und gegen einen Strommast geprallt. Leicht verletzt musste die Frau mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von 8500 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

