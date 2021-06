Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brennende Holzhütte

Mönchengladbach-Odenkirchen, 08.06.2021, 14:49 Uhr, Reststrauch (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einer Brachfläche zwischen dem Hornbach-Baumarkt und der Autobahn BAB 61 an der Straße "Reststrauch" gerufen. Dort brannte eine Holzhütte. Die Feuerwehr löschte den Brand mit einem Trupp mittels Schnellangriffseinrichtung ab, so dass die umliegende Vegetation nicht nennenswert in Brand geriet. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell