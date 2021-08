Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsschild vorsätzlich beschädigt

Waldböckelheim (ots)

In der Nacht vom 07.08. auf den 08.08.2021 wurde in Waldböckelheim, in der Bockenauer Straße (Einmündung zur Hauptstraße) ein Verkehrsschild (Vorfahrt gewähren/Zeichen 205) beschädigt. Unbekannte Täter schnitten offenbar den Halterungspfosten des Verkehrschildes mittels eines Winkelschleifers durch und trugen das Schild im Anschluss einige Meter weiter, bis in die Straße "Kirchberg". Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300EUR.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Bad Kreuznach jederzeit entgegen.

