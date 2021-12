Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Unbekannte beschädigten Pkws an der Konrad-Adenauer-Straße

Osnabrück (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend (22 Uhr) und Samstagmittag (12 Uhr) wurden an der Konrad-Adenauer-Straße insgesamt acht Fahrzeuge beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten die ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Fahrzeuge zwischen dem Händelweg und Maximilian-Kolbe-Weg. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Tat oder Täter unter 0541/327-3203 oder-2115.

