Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

Lambrecht/ Pfalz (ots)

Am 09.05.2021, kurz nach Mitternacht gegen 00:15 Uhr, wurden durch eine Streifenbesatzung der Polizei Neustadt zwei Personen in der Wiesenstraße in Lambrecht/Pfalz einer Personenkontrolle unterzogen, da von diesen Marihuanageruch ausging.

Bei der Durchsuchung eines 35-jährigen aus der Gemeinde Frankeneck konnte eine geringe Mengen Marihuana fest- und sichergestellt werden. Die Durchsuchung seines Begleiters verlief negativ.

Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

