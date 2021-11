Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gebäudebrand

Schenklengsfeld (ots)

Der Leitstelle des PP Osthessen wurde um 19:35 Uhr (23.11.21) eine Wohnungsbrand in 36277 Schenklengsfeld. Solztalstr., gemeldet. Örtl. Feuerwehr befindet sich an der Brandstelle. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Ermittlungen dauern an.

(Raab), EPHK und PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell