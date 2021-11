Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: UPDATE: Brand einer Maschinenhalle in Freiensteinau-Salz - Sachbeschädigung

Fulda (ots)

UPDATE: Brand einer Maschinenhalle in Freiensteinau-Salz

Freiensteinau - Am Sonntagmorgen (21.11.), gegen 05:45 Uhr, kam es in der Straße "Sackgasse" zu einem Brand einer Maschinenhalle.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein neben der Scheune befindlicher Pkw bereits in Vollbrand. Auch auf Teile der Scheune hatte das Feuer bereits übergegriffen. Die Feuerwehren aus Freiensteinau, Salz, Fleschenbach und Radmühl hatten das Feuer glücklicherweise zeitnah unter Kontrolle und konnten den Brand ablöschen.

Personen wurden durch die Flammen nicht verletzt.

Nach ersten vorläufigen Schätzungen entstand Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich an der Maschinenhalle, den darin befindlichen Werkzeugen sowie einem darin abgestellten Pferdeanhänger und dem neben der Scheune geparkten Pkw.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei in Alsfeld haben die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt an dem neben der Halle befindlichen Pkw vorgelegen haben. Der Polizei liegen aktuell keine Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.

Sachbeschädigung

Homberg (Ohm) - Unbekannte trieben in der Zeit von Sonntagmittag (21.11.) bis Montagmorgen (22.11.) auf einer Baustelle im Ortsteil Appenrod ihr Unwesen. Die Täter durchtrennten mehrere Stromkabel von Baumaschinen und verklebten vier Türschlösser von Zugangstüren der dort befindlichen Baucontainer. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

