Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kleintransporter im Focus - Beanstandungen bei nahezu jedem zweiten Fahrzeug oder Fahrer

Bild-Infos

Download

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kleintransporter im Focus - Beanstandungen bei nahezu jedem zweiten Fahrzeug oder Fahrer

Niederaula - Damit man seine bestellten Päckchen und Briefe immer rechtzeitig, mitunter auch schon am nächsten Tag, bekommt, läuft jede Nacht in Deutschland eine logistische Meisterleistung im Hintergrund ab. Unzählige Kleintransporter sorgen unter anderem jede Nacht dafür, dass diese Liefertermine eingehalten werden.

In diesem Zusammenhang führte die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld am vergangenen Mittwoch (17.11.) in Zusammenarbeit mit dem Zollamt Bad Hersfeld eine Nachtkontrolle in Niederaula durch und kontrollierte über 100 Kleintransporter.

Im Ergebnis konnten über 50 Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt werden. Der technische Zustand zweier Fahrzeuge war so schlecht, dass den Fahrern noch vor Ort die Weiterfahrt untersagt werden musste. Zwei weitere Fahrzeuge verfügten nicht über den notwendigen Versicherungsschutz und mussten - zum Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer - aus dem Verkehr gezogen werden. Ein weiterer Fahrzeugführer steuerte seinen Kleintransporter, obwohl der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Auch er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

In insgesamt 14 Fällen leiteten die Beamtinnen und Beamten des Zolls Ermittlungsverfahren ein, in denen die entsprechenden Beschäftigungsverhältnisse der Fahrerinnen und Fahrer im Nachgang überprüft werden.

"Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass im Bereich der Kurier- und Expressdienste erheblicher Kontrollbedarf besteht. Aus diesem Grund werden wir auch zukünftig weiterhin regelmäßig kontrollieren.", so EPHK Jürgen Gleitsmann, Leiter der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell