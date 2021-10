Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit Alkohol

Arnsberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Blechschaden wurde die Polizei am Sonntag auf der "Rumbecker Höhe" gerufen. Bei der Unfallaufnahme offenbarten sich jedoch mögliche Straftaten. Gegen 17.20 Uhr war ein 31-jähriger Arnsberger mit seinem Pkw in den Gegenverkehr geraten. Hier war es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 36-jährigen Mannes aus Bremen gekommen. Es stellte sich heraus, dass an dem Pkw des Arnsbergers keine Kennzeichen angebracht waren und das Auto somit ohne Zulassung fuhr. Zudem rochen die Beamten eine Alkoholfahne bei dem 31-Jährigen. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

