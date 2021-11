Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

1. FD

Auffahrunfall

Fulda - Bei einem Unfall am Montag (22.11.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro. Ein 48-jähriger Ford-Fahrer befuhr gegen 7.50 Uhr in Fulda die Sickelser Straße aus Richtung Sickels kommend in Fahrtrichtung Fulda. In Höhe der Baustelle am Heimattiergarten hielt er sein Fahrzeug an der dortigen, rot zeigenden Ampel an. Der nachfolgende 43-jährige VW-Fahrer hielt ebenfalls an. Der ihm nachfolgende 20-jährige BMW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeuge aufeinander geschoben, verletzt wurde niemand.

Unfall beim Rangieren

Petersberg - 6.900 Euro Sachschaden, die Bilanz eines Unfalls am späten Montagmorgen (21.11.). Ein 86-jähriger Mercedes-Fahrer wollte gegen 11.15 Uhr in der Propsteistraße, in Höhe der Hausnummer 6 rückwärts in eine Parklücke einfahren. Beim Rangieren kollidierte er mit einem hinter ihm geparkten Suzuki und fuhr anschließend gegen die dortige Hauswand. An beiden Fahrzeugen sowie an der Hauswand entstand Sachschaden.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Dienstag (23.11.), gegen 7.55 Uhr, ereignete sich auf der L 3174 zwischen Hofbieber und Niederbieber ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 32-jähriger Opel-Fahrer aus dem Landkreis Fulda wollte einen vor ihm fahrenden Lkw überholen. Beim Ausscheren übersah er den entgegenkommenden BMW eines 36-Jährigen, der ebenfalls aus dem Landkreis Fulda stammt. Beide Fahrzeuge prallten seitlich aneinander und wurden von der Fahrbahn geschleudert. Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 21.000 Euro geschätzt. Die Strecke musste für die Bergung circa eine Stunde voll gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Notarzt war auch die Feuerwehr Hofbieber im Einsatz.

Polizeistation Hilders

2. HEF

Verkehrsunfallflucht auf dem Depot Parkplatz

Bad Hersfeld - Eine Zeugin konnte am Freitag (19.11.), gegen 10 Uhr, beobachten, wie ein 67-jähriger Mann aus Philippsthal mit seinem silberfarbenen Daimler Crysler auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße rückwärts über eine erhöhte Bordsteinkante und im Anschluss gegen den auf dem Parkplatz geparkten schwarzen Mazda CX-5 einer 30-jährigen Frau aus Schlüchtern fuhr. Daraufhin entfernte sich der 67-jährige Mann unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Es entstand Schaden in Höhe von circa 1.450 Euro. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall - Von Fahrbahn abgekommen

Wildeck-Richelsdorf- Am Dienstag (23.11.), gegen 6.20 Uhr, befuhr ein Kleinbus-Fahrer aus Sontra die Straße "Steinkaute" aus Richtung Gerstungen kommend in Richtung Sontra-Blankenbach. In einer Rechtskurve innerhalb der Ortslage kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Durch den Aufprall setzte das Fahrzeug auf der Mauer auf und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 13.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg-Lispenhausen- Eine Ronshäuser Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Seat die Nürnberger Straße aus Richtung Bebra kommend und bog nach links in die Schulstraße ab. Der Fahrer eines Opel aus Rotenburg befuhr die Schulstraße aus Richtung Schillerstraße kommend und kam am dortigen Stopp-Schild zum Stillstand. Nach derzeitigen Erkenntnissen schnitt die 55-Jährige die Kurve beim Einbiegen nach links derart, dass sie mit dem dort stehenden Opel seitlich frontal kollidierte. Der 60-Jährige und eine 26-jährige Mitfahrerin im Pkw aus Ronshausen wurden leichtverletzt. Der Gesamtschaden beträgt circa 5.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

3. VB

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Homberg - Am Montag (22.11.), gegen 22.58 Uhr, befuhr ein mit drei Personen besetzter Mercedes die K 58 von Erbenhausen in Richtung Ehringshausen. Im Kurvenbereich verlor der 16-jährige Fahrer aus Homberg/Ohm die Kontrolle über den Mercedes und kam von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Baum, das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Mit im Fahrzeug saßen zwei weitere Personen. Alle Drei wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Bei ihm musste eine Blutentnahme veranlasst werden. Er wird sich wegen des Verdachts des Fahrens ohne Führerschein verantworten müssen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von circa 11.500 Euro.

Polizeistation Alsfeld

