POL-RT: Verkehrsunfälle; Tätliche Auseinandersetzung; Einbruch

Radfahrerin übersehen

Bei der Kollision zwischen einem Auto und einer Radfahrerin sind am Mittwochmittag zwei Personen verletzt worden. Gegen 12.15 Uhr befuhr eine 82-Jährige mit ihrem Opel die Lerchenstraße von der Konrad-Adenauer-Straße herkommend und wollte die Kreuzung mit der Moltkestraße geradeaus überqueren. Dabei stieß sie mit einer von links kommenden und bevorrechtigten, 62 Jahre alten Radfahrerin zusammen, die auf der dortigen Fahrradstraße aus Richtung Glasbergstraße unterwegs war. Beide Frauen wurden im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Dettingen/Erms (RT): Radfahrer zu Fall gebracht und davongefahren

Wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen einen 45-Jährigen, der am Mittwochmittag mit seinem Wagen einen Radfahrer zu Fall gebracht haben und anschließend davongefahren sein soll. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wurde ein Radfahrer gegen 13.10 Uhr im Einmündungsbereich Uracher Straße / Ermsstraße von einem abbiegenden Pkw am Hinterrad touchiert und so zu Fall gebracht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt jedoch fort. Glücklicherweise war der Radler nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt und sein Fahrrad unbeschädigt geblieben. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der 45-jährige, mutmaßliche Unfallverursacher ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da bei ihm deutliche Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung erkennbar waren und ein entsprechender Test einen vorläufigen Wert von über zwei Promille ergab, musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Wie sich in der Folge ebenfalls herausstellte, ist der 45-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. (mr)

Frickenhausen (ES): Tätliche Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Hergang einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend in der Schulstraße zugetragen hat. Den ersten Erkenntnissen zufolge gerieten kurz vor 19 Uhr zwei 16 und 17 Jahre alten Mädchen in Streit, in dessen Folge die 16-Jährige der 17-Jährigen einen Faustschlag versetzt haben soll. Als eine 29 Jahre alte Begleiterin der 17-Jährigen dazwischen ging, soll sie von der 16-Jährigen, einer 14-Jährigen und einer bislang unbekannten weiteren weiblichen Person zu Boden gerissen, geschlagen und getreten worden sein. Erst als ein Passant einschritt, ließ das Trio von der Frau ab und flüchtete. Die Angegriffenen wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht und behandelt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Marienstraße ist am Mittwochabend eingebrochen worden. Über eine Tür verschaffte sich der Einbrecher im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 19.40 Uhr Zutritt zum Gebäude. Daraus entwendete er eine Geldkassette mit Bargeld. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Weilheim/Teck (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend an der Einmündung L 1212/ L 1200 ereignet hat. Eine 24-Jährige befuhr gegen 19.20 Uhr mit ihrem Smart die L 1212 von Hepsisau herkommend. An der Einmündung mit der L 1200 kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten, von links kommenden Seat Leon eines 26-Jährigen. Die 24-Jährige erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. Der 26-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. (rn)

