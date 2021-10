Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Überfall auf Bankfiliale in Filderstadt-Bernhausen - Tatverdächtiger in Haft (Filderstadt-Bernhausen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung vom 5.10.2021 / 14.01 Uhr

Der am Dienstagmittag in Filderstadt-Bernhausen vorläufig festgenommene 63-Jährige, der, wie bereits berichtet, zuvor eine Bankfiliale überfallen haben soll, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der wegen verschiedener Delikte bereits polizeibekannte und vorbestrafte Deutsche am Mittwochnachmittag beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Im Zuge der unmittelbar an die Festnahme anschließenden, kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnten weitere Details der Tat in Erfahrung gebracht werden. Demnach soll der Tatverdächtige bei der Forderung des Bargelds geäußert haben, eine Schusswaffe bei sich zu führen und gleichzeitig die drei Bankmitarbeiter mit einem schusswaffenverdächtigen Gegenstand bedroht haben. Später stellte sich der Gegenstand, der von der Polizei in der Bank aufgefunden wurde, als ungefährlich heraus. Auch vom Inhalt eines vom Tatverdächtigen mitgeführten Koffers, der nach der Festnahme zunächst im Gebäude verblieben und von Spezialisten des Landeskriminalamts dort untersucht worden war, ging keine Gefahr aus.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen den 63-Jährigen wegen des Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung dauern an.

