POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Arbeitsunfall, Auseinandersetzung mit Messer

Weißer Pkw gesucht (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Reutlingen-Nord sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagmorgen in Sondelfingen ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 13-Jähriger mit seinem Fahrrad kurz nach sieben Uhr auf dem Grundweg in Richtung der Straße Am Heilbrunnen unterwegs. Dabei musste er aufgrund eines weißen Pkw, der von einer Ausfahrt, offenbar ohne auf den von links kommenden Jungen zu achten, in den Grundweg eingebogen war, stark bremsen und ausweichen. Das Fahrrad prallte daraufhin gegen eine Bordsteinkante auf der linken Seite der nassen Fahrbahn und der 13-Jährige stürzte gegen eine Mauer. Er zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der weiße Pkw war zwischenzeitlich weitergefahren. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07121/96110. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Arbeiter schwer verletzt in Klinik geflogen

Schwere Verletzungen hat sich ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Dienstagvormittag in der Hohenheimer Straße zugezogen. Der Arbeiter war gegen 10.40 Uhr mit Dacharbeiten auf einem dortigen Gebäude beschäftigt, als er durch die Decke brach und mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat mit der Unterstützung der Gewerbeaufsicht des Landratsamts Esslingen noch vor Ort die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Zwei Radlerinnen zusammengestoßen

Eine Frau ist beim Zusammenstoß zweier Radlerinnen am Dienstagvormittag schwer verletzt worden. Eine 49-Jährige war um 9.30 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Breitinger Straße unterwegs und überquerte die Hohe Straße, um die Spitalsteige bergaufwärts zu fahren. Im Kurvenbereich am Beginn der Spitalsteige fuhr sie nicht weit genug rechts und kollidierte mit einer auf einem Mountainbike bergabwärts fahrenden 54 Jahre alten Frau. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Radlerinnen zu Boden. Während sich die 49-Jährige ersten Erkenntnissen nach nicht verletzte, musste die 54-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Sie hatte keinen Fahrradhelm getragen. An den beiden Fahrrädern entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (ms)

Nürtingen (ES): Unfall mit drei Verletzten

Ein Auffahrunfall mit drei Verletzten hat sich am Dienstagmorgen In der Au ereignet. Ein 54-Jähriger war kurz nach 7.30 Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse auf der Hochwiesenstraße von Oberensingen herkommend in Richtung Oberboihinger Straße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Walter-Rauch-Straße musste er wegen zwei Radfahrer, die an der dortigen Fußgängerfurt die Straße überquerten, abbremsen. Die Ampel war zu dem Zeitpunkt nicht in Betrieb. Ein nachfolgender, 26 Jahre alter Fahrer eines VW Golf bemerkte dies zu spät und fuhr mit Wucht gegen den Mercedes. Durch den Aufprall zogen sich neben den beiden Fahrern ein 19-jähriger Beifahrer in dem Golf leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Der Wagen des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 12.000 Euro. (ms)

Nürtingen (ES): Fahrzeuge frontal zusammengestoßen

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw ist es am Dienstagvormittag zwischen dem Roßdorf und dem Humpfental gekommen. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 9.15 Uhr mit einem Mazda die Berliner Straße bergauf in Richtung Roßdorf. Kurz vor der Einmündung des Roßdorfweg kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer in Richtung Humpfentalstraße fahrenden Mercedes-Benz C-Klasse eines 18 Jahre alten Fahrers. Durch die Kollision drehte sich der Wagen des Unfallverursachers und kam quer auf der Straße zum Stehen. Der Mercedes-Lenker wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Ersthelfern befreit werden. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Der 19-Jährige und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Über die Schadenshöhe liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Zum Unfallzeitpunkt befand sich eine Dieselspur auf der Berliner Straße. Ob sie mit ursächlich für den Unfall war, muss noch ermittelt werden. Die Fahrbahn musste mit einer Kehrmaschine gereinigt werden. Über den Verursacher der Dieselspur liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Fahrbahnreinigung musste die Berliner Straße bis 12.15 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Messer gezogen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Bahnhofstraße zugetragen hat, sucht der Polizeiposten Ebingen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge kam es dort gegen Mitternacht aus noch ungeklärten Gründen zu einer Streitigkeit zwischen einem 46-Jährigen und einem 42 Jahre alten Mann. Dabei soll der Ältere den ihm offenbar unbekannten Jüngeren völlig grundlos zunächst verbal angegangen haben. Im Verlauf dieser Streitigkeit soll der 46-Jährige auch ein Messer gezogen und sowohl seinen Kontrahenten als auch einen 39-Jährigen, bedroht haben, der die beiden zur Ruhe ermahnte. Der deutlich alkoholisierte 46-Jährige wurde von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und musste die Nacht im Ausnüchterungsgewahrsam des Polizeireviers verbringen. Der Polizeiposten Ebingen bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt zu melden. Insbesondere werden zwei Jugendliche als Zeugen gesucht, die dem 42-Jährigen zu Hilfe kamen, sich aber vor dem Eintreffen der Polizei bereits entfernt hatten. (cw)

