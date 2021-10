Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle; Randalierer in Klinik gebracht; Betrunken und ohne Führerschein

Reutlingen (ots)

Einbrecher im Ammer-Areal unterwegs

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro hat ein bislang unbekannter Einbrecher im Ammer-Areal in der Nacht zum Montag hinterlassen. Der Unbekannte gelangte in der Zeit von 23 Uhr bis 9.45 Uhr über eine gewaltsam geöffnete Schiebetür in den Gebäudekomplex in der Albstraße. In einer Passage versuchte er zunächst vergeblich, sich Zugang zu den Räumlichkeiten von den sich dort befindlichen vier Firmen zu verschaffen. Im Anschluss scheiterte sein Versuch, einen Zigarettenautomaten in der Passage aufzuhebeln. Von den sechs ebenfalls dort aufgestellten Kaugummiautomaten hebelte er zwei an Ort und Stelle auf und entwendete das Bargeld. Die restlichen vier Automaten nahm der Täter komplett mit. Sie wurden im Laufe des Tages zum Teil in der Echaz aufgefunden. Über die Höhe des Diebesgutes liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Reutlingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Motorradfahrerin gestürzt

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes musste eine 20-jährige Krad-Fahrerin nach einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Adenauerbrücke ins Krankenhaus gebracht werden. Die Bikerin war mit ihrer KTM gegen 21.20 Uhr von der Inselstraße nach links auf die Brücke in Fahrtrichtung Berkheim abgebogen. Dort verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Eine zufällig vorbeikommende Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die Verletzte und brachte sie in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden an der KTM beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. (rn)

Ostfildern (ES): Randalierer in Klinik gebracht

Einen sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlichen Mann musste die Polizei am Montagnachmittag in Gewahrsam nehmen und anschließend in eine Klinik bringen. Durch den Gemeindlichen Vollzugsdienst der Stadt Ostfildern wurde der Polizei kurz vor 14 Uhr ein Randalierer in der Nellinger Hindenburgstraße mitgeteilt, der laut schreiend Passanten belästigen und zum Teil körperlich attackieren würde. Der 26-Jährige konnte kurz darauf von den Beamten angetroffen werden. Da er sich ihnen gegenüber äußerst aggressiv verhielt und sich nicht beruhigen ließ, musste der Mann zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden. Im Anschluss wurde der 26-Jährige in die psychiatrische Abteilung einer Klinik eingeliefert. (ms)

Ostfildern-Ruit (ES): Betrunken und ohne Führerschein

Durch seine unsichere Fahrweise ist am Montagabend ein 28-Jähriger mit seinem Opel Vivaro Verkehrsteilnehmern in der Kirchheimer Straße aufgefallen. Gegen 19.45 Uhr war die Polizei alarmiert worden, woraufhin der Opel des Mannes kurz darauf angehalten und kontrolliert werden konnte. Schon als er die Scheibe herabließ, war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Eine entsprechende Überprüfung ergab anschließend nicht nur einen vorläufigen Wert von über drei Promille, zudem konnten auch Hinweise auf Drogeneinfluss festgestellt werden. Der 28-Jährige musste nachfolgend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Wie sich auch herausstellte, war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihn erwarten jetzt entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. (cw)

Kusterdingen (TÜ): Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Unfall am Montagmittag erlitten, als ihr ein Autofahrer die Vorfahrt genommen hat. Ein 69-Jähriger war mit seinem VW Tiguan kurz nach 12.30 Uhr von der Bergstraße nach links in die Neckar-Alb-Straße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit der von links kommenden und auf der Vorfahrtsstraße fahrenden 30 Jahre alten Radlerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau samt ihrem Pedelec und dem mitgeführten Fahrradanhänger auf die Fahrbahn. Glücklicherweise war ein sich darin befindliches, ordnungsgemäß gesichertes Kind im Alter von knapp eineinhalb Jahren ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Das kleine Mädchen wurde aber vorsorglich mit der Mutter in einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2.000 Euro geschätzt. (ms)

Albstadt (ZAK): Vier beschädigte Autos nach Unfall beim Ausparken

Vier Autos sind bei einem Unfall am Montagmittag auf einem Parkplatz in der Straße Unter Hirnau beschädigt worden. Kurz vor 12.30 Uhr wollte dort eine 85 Jahre alte Frau mit ihrem VW Golf rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Hierbei übersah sie den VW Touran eines 59-Jährigen, der im selben Moment auf dem Parkplatz hinter ihrem Auto vorbeifuhr und krachte in dessen Fahrzeugseite. Als die Frau daraufhin wieder vorwärtsfuhr, kollidierte sie mit einem geparkten VW Passat, welcher durch den Aufprall noch gegen einen daneben geparkten Mercedes Sprinter geschoben wurde. Die 85-Jährige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand einen Schock und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden, der an allen Fahrzeugen entstanden war, wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. (sm)

Albstadt (ZAK): In Ladenscheibe gerollt

Weil es nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert wurde, ist ein Fahrzeug am Dienstagmorgen über die Schillerstraße in die Scheibe eines Einkaufsmarktes gerollt. Gegen 5.50 Uhr rollte der VW aus einem Grundstück heraus in die Schillerstraße und rammte zunächst einen Stein. Hierbei wurde die Ölwanne beschädigt, was zur Folge hatte, dass das Fahrzeug eine Ölspur nach sich zog. Nachdem das Fahrzeug noch einen Laternenmast und einen Blumentopf beschädigt hatte, endete die Fahrt in dem Fenster des Einkaufsladens. Der Gesamtschaden, der entstanden war, wird mit rund 11.000 Euro beziffert. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr ausgerückt. (sm)

Balingen (ZAK): Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Zwischen Dürrwangen und Laufen hat sich am Montagnachmittag ein Auffahrunfall ereignet, bei dem sich zwei Personen leicht verletzt haben. Eine 20 Jahre alte Frau befuhr gegen 17.40 Uhr mit ihrem Opel Adam die B463 aus Richtung Balingen kommend in Fahrtrichtung Albstadt. Auf Höhe eines Parkplatzes bemerkte sie zu spät, dass ein vorausfahrender, 24-Jähriger seinen VW Golf verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf diesen auf. Eine ärztliche Versorgung der Unfallbeteiligten vor Ort war nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen war Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden. Der nicht mehr fahrbereite Opel musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell