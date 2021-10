Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Mit Leichtkraftrad gestürzt

Ein 18-Jähriger hat sich am Montagmorgen beim Sturz von seinem Leichtkraftrad auf der K6736 den ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der junge Mann befuhr gegen 7.10 Uhr mit seiner Honda die Kreisstraße vom Kreisverkehr der K6736 / K6738 herkommend in Fahrtrichtung Trochtelfingen. In einer Rechtskurve geriet er auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen, stürzte und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW eines 63-Jährigen. Der Kradfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Feuerwehr Trochtelfingen war ebenfalls mit vier Fahrzeugen zum Unfallort ausgerückt. (sm)

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen und verletzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 22-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B28 erlitten. Der Mann war gegen sieben Uhr mit seinem Fiat Panda auf der Bundesstraße aus Tübingen kommend in Fahrtrichtung Reutlingen unterwegs, als er zunächst links mit der Mittelleitplanke kollidierte. Beim Gegenlenken kam er in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und im Grünstreifen zum Stehen. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fiat, an dem Sachschaden von rund 5.000 Euro entstanden war, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (sm)

Tübingen (TÜ): Zwei Pkw abgeschleppt

Zwei Autos mussten nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der B27 ereignet hat, abgeschleppt werden. Gegen 7.40 Uhr befuhr eine 30 Jahre alte Frau mit ihrem Peugeot 206 die Bundesstraße aus Richtung Gomaringen kommend in Fahrtrichtung Tübingen. An der Ausfahrt nach Derendingen bemerkte sie zu spät, dass ein vorausfahrender 43-Jähriger aufgrund stockenden Verkehrs seinen Ford Fiesta abgebremst hatte und fuhr in dessen Heck. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro. (sm)

