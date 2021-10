Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Rauch in Flüchtlingsunterkunft; Einbrüche; Verpuffung an Rasenmäher; Senior geschlagen; Gewahrsam

Reutlingen (ots)

Zwiefalten (RT): Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Kind musste nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Zwiefalter Steige schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 18-Jähriger mit einem VW Tiguan kurz nach 14.30 Uhr auf der B 312 aufwärts in Richtung Pfronstetten unterwegs. In einer Linkskehre kam der Wagen offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort wurde der Pkw ausgehebelt und flog mehrere Meter durch die Luft, ehe er mit der Front auf dem Boden aufschlug und auf den Rädern stehen blieb. Durch die Wucht des Aufpralls lösten am Tiguan sämtliche Airbags aus. Der zwölfjährige Beifahrer zog sich beim Unfall nach aktuellem Kenntnisstand schwere Verletzungen zu. Vorsorglich wurde auch der 18-Jährige mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der VW, an dem sich der Sachschaden auf schätzungsweise 5.000 Euro belaufen dürfte, musste abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Münsingen (RT): Rauch in Flüchtlingsunterkunft

Rauch aus einem Zimmer im Dachgeschoss einer Flüchtlingsunterkunft in der Hauptstraße hat am Sonntagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Offenbar aufgrund einer aus dem Aschenbecher gefallenen Zigarette hatte der Fußbodenbelag zu qualmen begonnen, worauf gegen 20.25 Uhr der Brandalarm auslöste. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften angerückt war, hatte der Zimmerbewohner mit einer Flasche Wasser die kokelnde Fläche gelöscht. Der Rettungsdienst brachte den alkoholisierten Mann nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Nachdem die Feuerwehr das geräumte Gebäude gelüftet hatte, konnten die übrigen Bewohner wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rn)

Münsingen (RT): Bei Sturz verletzt

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Sonntagnachmittag auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz ereignet. Kurz vor 15 Uhr waren ein 58-Jähriger und seine 55 Jahre alte Begleiterin mit einem zweisitzigen Vierrad-Fahrrad in Richtung Trailfinger Säge unterwegs, als das Fahrzeug auf einer Gefällstrecke ins Schlingern geriet und sich seitlich überschlug. Beide Personen wurden bei dem Sturz verletzt und im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (mr)

Gomadingen (RT): Alkoholisiert aufgefahren

Seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben musste ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Marbach. Gegen 10.30 Uhr fuhr der 26-Jährige mit seinem Fiat auf einem Parkplatz auf den VW einer 71 Jahre alten Frau auf, wobei ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro entstand. Bei dem jungen Mann stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten in der Folge Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein entsprechender Test bestätigte den Verdacht. Er ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. (mr)

Ostfildern (ES): Einbruch in Scharnhausen

Eine Pizzeria in der Ruiter Straße in Scharnhausen ist am Wochenende zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der Unbekannte verschaffte sich in der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, gewaltsam Zugang zum Gebäude und durchstöberte im Inneren mehrere Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Fündig wurde er dabei nach derzeitigem Kenntnistand jedoch nicht. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

Esslingen-Zollberg (ES): Einbruch in Kindergarten

In einen Kindergarten am Michael-Stifel-Platz ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt ins Innere und durchsuchte Räume und Inventar. Zum möglichen Diebesgut und zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern, die zur Spurensicherung vor Ort waren, die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Weilheim/Teck (ES): Bei Verpuffung verletzt

Beim Versuch einen Benzinrasenmäher in Gang zu setzen, ist ein 45-Jähriger am Samstagnachmittag verletzt worden. Der Mann war gegen 15.40 Uhr mit einem 60-jährigen Begleiter dabei, den Rasenmäher zu starten. Nachdem dies erfolglos und das Gemisch übersättigt war, schraubten sie die Zündkerze heraus. Während weiterer Startversuche beugte sich der 45-Jährige über die Zündkerzenaufnahme, als es plötzlich zu einer Stichflamme aus der Zündkerzenaufnahme kam. Dabei erlitt er Brandverletzungen noch unbekannten Ausmaßes. Ein Rettungswagen brachte den an Gesicht und Oberkörper Verletzten ins Krankenhaus. Aufgrund des anfangs unklaren Unfallgeschehens war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten vorsorglich angerückt. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Auf Senior eingeschlagen

Unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Kirchheim seit Sonntagmittag gegen einen 25-Jährigen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hielt sich der Mann gegen zwölf Uhr im Außenbereich einer Gaststätte in der Marktstraße auf und entnahm dabei mehrmals Zucker aus den dort abgestellten Zuckerspendern. Als er vom Tisch eines 72-jährigen Gastes in der Folge einen Zuckerstreuer an sich nahm und der Senior den mutmaßlichen Diebstahl daraufhin verhindern wollte, schlug der 25-Jährige seinem Gegenüber nach aktuellem Kenntnisstand mit dem Zuckerstreuer auf den Kopf. Der 72-Jährige wurde dabei derart verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Der Tatverdächtige konnte von zu Hilfe eilenden Passanten bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten werden. Der polizeibekannte 25-Jährige wurde in der Folge in Gewahrsam genommen. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Hechingen (ZAK): Mann mit Messer festgenommen

Ein 32 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend von der Polizei festgenommen worden, nachdem er mit einem Messer in der Hand in der Stauffenberg- und Schloßackerstraße unterwegs war. Kurz vor 18.30 Uhr hatten mehrere Passanten den Mann gesehen und die Polizei alarmiert. Bedroht hatte er den ersten Erkenntnissen zufolge niemanden. Der 32-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und zeigte auf die Aufforderung der eingesetzten Polizisten, das Messer fallen zu lassen, keine Reaktion. Mit Einsatz von Pfefferspray konnte dem Mann das Messer abgenommen und er in Gewahrsam genommen werden. Anschließend wurde er in eine Fachklinik eingeliefert. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell