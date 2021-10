Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionist, Schlägerei, Jugendlicher auf Bahngleisen, Unfälle

Reutlingen (ots)

In der Öffentlichkeit entblößt

Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt das Polizeirevier Reutlingen derzeit gegen einen bislang unbekannten Jugendlichen. Dieser hatte sich am Freitagmittag im Bereich einer Bushaltestelle in der Ringelbachstraße die Hose heruntergezogen und einer Frau sein Geschlechtsteil gezeigt. Als die Passantin die Polizei rief, flüchtete der ca. 16 Jahre alte Jugendliche zu Fuß in Richtung Wasenwald. Der etwa 1,65 Meter große Tatverdächtige soll einen dunkleren Teint aufweisen und war mit schwarzer Jogginghose und weißem Kapuzenpullover bekleidet. Weiter trug er ein weißes Basecap und hatte eine schwarze Tasche umgehängt. Hinweise zu der Person nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Rufnummer 07121 942-3333 entgegen.

Sonnenbühl (RT): Körperliche Auseinandersetzung

Leicht verletzt worden ist ein 17-Jähriger im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen in Erpfingen, an welcher mehrere Personen beteiligt waren. Diese soll sich im Bereich des Bauwagens "Hagentäle" zugetragen haben. Der Jugendliche erlitt hierbei deutlich sichtbare Verletzungen im Kopfbereich, musste jedoch nicht in eine Klinik gebracht werden. Das Polizeirevier Pfullingen nahm im Nachgang die entsprechende Strafanzeige auf. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Hergang der körperlichen Auseinandersetzung dauern an.

Esslingen (ES): Betrunkener Jugendlicher überquert die Gleise

Weil ein alkoholisierter 17-Jähriger verbotenerweise die Gleisanlage betrat, um zu einem anderen Bahnsteig zu gelangen, musste am frühen Samstagmorgen gegen 04.00 Uhr kurzzeitig der Zugverkehr im Bereich des Esslinger Hauptbahnhofs gesperrt werden. Eine Streife der Esslinger Polizei traf den Jugendlichen kurze Zeit später auf einem Bahnsteig an und verbrachte diesen im Anschluss zum Polizeirevier. Dort wurde er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen von seiner Mutter abgeholt. Ihn erwartet nun eine entsprechende Anzeige.

Deizisau (ES): Kinder ohne Sicherung im Sattelzug befördert

Am Freitagabend gegen 21.00 Uhr haben Beamte des Verkehrsdienst Esslingen auf der B 10 in Fahrtrichtung Göppingen, auf Höhe Deizisau, einen Sattelzug kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass sich in der Schlafkabine des Sattelzuges zwei Mädchen im Alter von 12 Jahren befanden. Da es in der Schlafkabine keine Sicherheitsgurte gibt, konnten sich die Kinder auch nicht angurten. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Sattelzug-Lenker zusätzlich noch Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest. Bis zur Abholung der beiden Mädchen wurde dem LKW-Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

Tübingen (TÜ): Versuchte räuberische Erpressung unter Gruppen

Zu einem handfesten Streit ist es in der Samstagnacht um 01.15 Uhr in der Wilhelmstraße gekommen. Die zwei 25-jährigen Geschädigten liefen durch den Alten Botanischen Garten, parallel zur Wilhelmstraße. Hier wurden diese von einer fünfköpfigen Personengruppe, bestehend aus drei Männern und zwei Frauen, angesprochen. Aus der Personengruppe heraus wurden die Geschädigten dann nach Geld gefragt. Einer der Geschädigten zeigte Bargeld vor, woraufhin seitens der anderen Gruppierung die Herausgabe von 10 Euro verlangt wurde. Als die Geschädigten weitergingen und nicht stehen blieben, bekam einer der Geschädigten ein Schlag auf den Hinterkopf. Es kam zu einem Gerangel, bei welchem einer der beiden Männer zu Boden fiel. Noch auf dem Boden liegend wurde er von den anderen aus der Gruppierung getreten. Sicherheitskräfte einer nahen gelegenen Gaststätte wurden auf die Situation aufmerksam und trennten die Beteiligten. Die bislang unbekannten Täter entfernten sich daraufhin in den Alten Botanischen Garten. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief ohne Erfolg. Zu einer Wegnahme von Gegenständen kam es nicht. Der Geschädigte wurde durch den Angriff nicht nennenswert verletzt.

Tübingen (TÜ): Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am Freitagabend kam es gegen 18.30 Uhr in Tübingen, im Kreuzungsbereich Hechinger Straße / Reutlinger Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Roller und einem flüchtigen Pkw. Der Rollerfahrer befuhr die Kreuzung in Fahrtrichtung Reutlinger Straße, als der flüchtige Autofahrer von der Linksabbiegespur die Fahrbahn des Rollerfahrers kreuzte. Der Rollerfahrer musste hierauf stark abbremsen und stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Laut Aussage des Rollerfahrers handelt es sich bei dem Auto um einen fünftürigen, rot orangenen Kleinwagen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07071 972-8660 an das Polizeirevier Tübingen zu wenden.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Unfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin

Am Freitagabend, gegen 18.15 Uhr, kam es in Rottenburg, in der Mercedesstraße, zu einem schweren Verkehrsunfall. Aufgrund eines falsch geparkten Lkw übersah ein Busfahrer eine Motorradfahrerin, die aus Richtung Ergenzingen kam. Als die 17-jährige Motorradfahrerin den Linienbus erkannte, versuchte diese noch auszuweichen, kollidierte aber dennoch mit dem Bus. Daraufhin rutschte die 17-Jährige samt Motorrad über die Fahrbahn bis in den angrenzenden Acker und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Die Motorradfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht.

Albstadt (ZAK): Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Freitagabend in Albstadt-Ebingen. Eine 24-Jährige befuhr mit ihrem Pkw Nissan gegen 18.55 Uhr die Hechinger Straße in Richtung Albstadt-Truchtelfingen. An der Einmündung zur Sedanstraße, welche aktuell aufgrund Bauarbeiten zur abknickenden Vorfahrtstraße geändert wurde, fuhr die 24-Jährige geradeaus weiter und missachtete hierbei die Vorfahrt eines bevorrechtigten 63-jährigen Pkw-Lenkers, welcher mit seinem Mercedes-Benz von rechts aus der Sedanstraße der abknickenden Vorfahrtstraße nach links in die Hechinger Straße folgen wollte. Nach ersten Schätzungen entstand hierbei ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Durch den Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Burladingen-Killer (ZAK): Ortsschild entwendet (Zeugenaufruf)

Zu einem Polizeieinsatz im Bereich der Ortschaften Jungingen und Killer kam es am Freitagabend, gegen 20.00 Uhr. Hierbei waren zwei unbeleuchtete Roller auf der Bundesstraße B 32 gemeldet worden, wobei einer der Fahrer ein gelbes Ortsschild zwischen die Beine geklemmt hatte. Es handelte sich hierbei um das Ortsschild von Killer, welches an der K7162 in Richtung Ringingen angebracht war. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der Stadt Burladingen ist durch die Entwendung des Ortsschildes ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro entstanden. In den vergangenen Jahren wurden bereits mehrfach Ortsschilder der Gemeinde Killer entwendet. Hinweise zum Sachverhalt werden beim Polizeirevier Hechingen unter der Rufnummer 07471 98800 entgegengenommen.

