Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Erfolgreiche Fahndungen der Beamtinnen und Beamten der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

Die Polizistinnen und Polizisten der Bundespolizeiinpektion Kaiserslautern hatten letztes Wochenende viel zu tun. Insgesamt wurden 34 Fahndungstreffer vermerkt, darunter drei vermisste Mädchen und drei vermisste Jungen, die in Gewahrsam genommen wurden. Zwei Haftbefehle konnten vollstreckt werden, ein 57-jähriger Algerier konnte durch seine Verwandten vor der Justizvollzugsanstalt, durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 900 Euro, bewahrt werden. Weniger Glück hatte ein 40-jähriger Pole, der die Strafe in Höhe von ca. 900 Euro nicht bezahlen konnte und damit die nächsten 58 Tage in der Justizvollzugsanstallt Rohrbach verbringen wird. Insgesamt wurden 32 Strafverfahren, aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Straßenverkehrsgesetz (Fahren ohne Führersschein), Waffengesetz, wegen sexueller Nötigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Beleidigung, Unterschlagung, Erschleichen von Leistungen, Sachbeschädigung und Diebstahl, eingeleitet. Des weiteren wurde ein Zippo Feuerzeug mit einem Hakenkreuz sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Besitzer wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen eingeleitet. Im Raum Schifferstadt wurden Kinder festgestellt, die nach ersten Erkenntnissen Steine auf die Gleise legten und sich damit in Lebensgefahr gebracht haben. Nach Feststellung wurden die Kinder und Eltern auf die Gefahren an Bahnanlagen hingewiesen. Die Beamtinnen und Beamten waren auch an diversen Rettungsmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich beteiligt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell