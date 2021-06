Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bahnreisender mit Messer und Schreckschusspistole erwischt

Mainz (ots)

Am 16. Juni 2021 um ca. 13:50 Uhr wurde ein 36-jähriger Deutscher im Regionalexpress von Ingelheim nach Mainz kontrolliert. Dieser führte sichtbar am Gürtel ein verbotenes Einhandmesser mit sich. Dies gab den kontrollierenden Beamten Anlass ein wenig genauer hinzuschauen. Bei der anschließenden Durchsuchung der mitgeführten Bauchtasche fand die Streife eine, mit einem Magazin gefüllte, Schreckschusspistole. Ein weiteres Magazin mit sieben Knallpatronen und weitere vier Patronen befanden sich lose in der Tasche. Eine Durchsuchung förderte außerdem eine Dose mit einer geringen Menge von Amphetamin und eine weitere Dose mit einer Ecstasy Tablette zu Tage. Weitere Feststellungen gab es nicht. Der Mann wurde wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz beanzeigt. Die verbotenen Gegenstände und Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Anschließend wurde der Vorgang zuständigkeitshalber dem Kriminaldauerdienst der Polizei Mainz zur weiteren Bearbeitung übersendet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell