Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Ergänzung zur Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern vom 15. Juni 2021; Zeugenaufruf - Unbekannter Täter greift Personen mit Behinderung im Zug an

Kaiserslautern (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits am 13. Juni 2021 gegen 14:30 Uhr in der Regionalbahn von Bad Dürkheim in Richtung Neustadt an der Weinstraße.

Bei den beiden Geschädigten handelte es sich um eine Rollstuhlfahrerin und ihren Begleiter. Es stellte sich heraus, dass die beiden nicht nur in der Regionalbahn, sondern auch anschließend auf dem Bahnhofsvorplatz und dem angrenzenden Busbahnhof durch den unbekannten Täter beleidigt und auch körperlich angegangen wurden.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet Zeugen, die den Sachverhalt im Zug, auf dem Bahnhofsvorplatz oder am Busbahnhof beobachtet haben, sich unter der 0631-34073-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell