BPOL-KL: Zeugenaufruf - Unbekannter Täter greift Personen mit Behinderung im Zug an

Der Vorfall ereignete sich bereits am 13. Juni 2021 um ca. 14:30 Uhr in der Regionalbahn 13567 auf der Fahrstrecke Bad Dürkheim in Richtung Neustadt an der Weinstraße. Bei den geschädigten Personen handelte es sich um eine 37-jährige Frau sowie einen 35-jährigen Mann, die beide im Rollstuhl sitzend den Zug nutzten. Während der Zugfahrt wurde die Dame durch einen unbekannten Mann körperlich angegangen, dieser versuchte sie zu schlagen, weshalb sich ihr Begleiter einschaltete. Zusätzlich beleidigte der unbekannte Täter die beiden. Nach der Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße sprachen die Geschädigten eine Streife der Bundespolizei an und schilderten den Vorfall. Der Täter oder Zeugen konnten nicht mehr vor Ort ausgemacht werden. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet mögliche Zeugen, für sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder Täter, sich unter 0631 - 34073 - 0 zu melden.

