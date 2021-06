Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf - 16-jähriger und Mitarbeiter der DB AG im handfesten Streit

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am 12. Juni 2021 gegen 00:05 Uhr in der S2 von Böhl-Ingelheim nach Neustadt an der Weinstraße hatte ein 16-jähriger mit dem Zugbegleiter der DB AG eine Auseinandersetzung. Auslöser des Streites war ein Witz des 16-jährigen über die DG AG. Der zunächst verbal geführte Streit wandelte sich schnell in eine körperliche Auseinandersetzung, dabei soll der Zugbegleiter den 16-jährigen körperlich angegangen sein und ihn an der Hand verletzt haben. Der 16-jährige wehrte sich und wurde daraufhin in Haßloch des Zuges verwiesen. Der Jugendliche erreichte mit einem späteren Zug Neustadt und erstattete Anzeige wegen Körperverletzung.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet Zeugen, die den Sachverhalt im Zug beobachtet haben, sich unter der 0631-34073-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell