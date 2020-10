POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Schlägerei in der Fußgängerzone

Polizei Wuppertal

In der Nacht zu Samstag (10.10.2020) kam es gegen 01:50 Uhr, am Rande der Fußgängerzone in Wuppertal- Elberfeld zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Zwei junge Männer (17 und 18 Jahre) sprachen auf der Kasinostraße eine ihnen unbekannte fünfköpfige Gruppe (drei Männer und zwei Frauen) im Vorbeigehen an. Daraus entwickelte sich ein Streit, bei dem zwei Männer aus der Gruppe unvermittelt auf die beiden Freunde einschlugen und eintraten. Die Unbekannten flüchteten in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Die Verletzungen des 17-Jährigen mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Schläger waren laut Zeugenberichten circa 20-25 Jahre alt und hatten dunkle Haare. Einer der Täter trug eine Lederjacke. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Schlägern geben können, sich telefonisch unter der 0202-2840 zu melden. (hm)

