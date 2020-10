Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Abbiegeunfall in Remscheid-Süd

Wuppertal (ots)

Remscheid - Am frühen Morgen des 13.10.2020, um 05:35 Uhr, verletzte sich ein Leichtkraftradfahrer auf der Lenneper Straße bei einem Zusammenstoß schwer. Ein 55-jähriger Remscheider fuhr mit seinem Lifan Leichtkraftrad die Lenneper Straße in Richtung Osten, als er von dem VW Golf eines Wuppertalers (35) getroffen wurde. Der Golf-Fahrer wollte aus der Intzestraße in die Lenneper Straße in westliche Richtung einbiegen. Bei dem Zusammenstoß und dem darauffolgenden Sturz verletzte sich der 55-Jährige schwer. Er musste durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden liegt bei circa 6.000 Euro. (jb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell