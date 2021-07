Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Diebstahlserie in Umkleideräumen gesucht

Karlsruhe (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 01.07.2021 und dem 06.07.2021 gingen bei der Polizei vermehrt Anzeigen aufgrund von Diebstählen aus Umkleidekabinen ein. Betroffen waren mehrere Sportstätten im Erlachseeweg und der Edgar-Heller-Straße in Karlsruhe-Durlach sowie in der Stuttgarter Straße in der Karlsruher Südstadt. Gestohlen wurden unter anderem Sporttaschen, ein Rucksack, eine Laptoptasche mit Laptop, Fahrzeugschlüssel, Handys, Kleidungsstücke, Geldbeutel und Geldkarten.

In mehreren Fällen wurde ein etwa 40-jähriger Tatverdächtiger auf einem roten Roller gesichtet. An einer der Tatörtlichkeiten gaben Zeugen an, zwei verdächtige Personen auf einem dunklen Roller festgestellt zu haben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-3211, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt in Verbindung zu setzen.

