POL-RT: Verkehrsunfälle; Wohnungseinbruch; Streitigkeiten

Unfall beim Vorbeifahren

Bei der Kollision mit einer geöffneten Autotür ist am Dienstagnachmittag eine Radfahrerin verletzt worden. Kurz nach 17 Uhr befuhr die 38-Jährige mit ihrem Fahrrad mit Anhänger die Werastraße, als ein Autofahrer die Fahrertür an seinem VW öffnete. Daraufhin blieb der Fahrradanhänger nach derzeitigem Kenntnisstand an der geöffneten Tür hängen, worauf die Frau zu Boden stürzte. Mit dem Rettungswagen wurde sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. (mr)

Filderstadt-Sielmingen (ES): In Wohnung eingebrochen

Die nur kurze Abwesenheit des Bewohners hat ein Unbekannter genutzt, um in eine Wohnung in der Seestraße einzubrechen. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Einbrecher am Dienstagnachmittag, zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr, über ein gekipptes Fenster Zutritt zu der Wohnung. Soweit bislang bekannt ist, ließ er Bargeld, ein Mobiltelefon und ein Laptop mitgehen, wonach er mit seiner Beute unerkannt flüchtete. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen-Unterjesingen (TÜ): Frontal in den Gegenverkehr

Zu Behinderungen im Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Mittwochmorgen in der Jesinger Hauptstraße ereignet hat. Ein 52-Jähriger befuhr kurz vor acht Uhr mit seinem Daimler-Benz Atego die Ortsdurchfahrt von Tübingen kommend. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor er wohl aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über seinen Lkw und kam komplett auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Frontalkollision mit dem Audi A1 einer 34-Jährigen, die noch versucht hatte, durch ein Ausweichen nach links den Zusammenstoß zu vermeiden. In der Folge kam der Lkw nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr den Gehweg, bevor er in einer Hecke zum Stehen kam. Die Audi-Fahrerin wurde zum Glück nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle ebenfalls zur weiteren medizinischen Untersuchung in eine Klinik eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 15.000 Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Auseinandersetzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern ist es am Dienstagabend vor einem Imbiss in der Marktstraße gekommen. Kurz vor 20.30 Uhr waren die vier Männer im Alter zwischen 21 und 48 Jahren aus noch ungeklärter Ursache aneinandergeraten. Dabei sollen offenbar auch Stühle geworfen und Mobiliar beschädigt worden sein. Die Männer erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Ein 45-Jähriger wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

