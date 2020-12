Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Einbrecher stehlen Geld und Schmuck aus Einfamilienhaus Zeugen gesucht

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstag (26.12.2020), 15.00 Uhr, und Sonntag (27.12.2020), 18.40 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Osnabrücker Straße eingebrochen. Der Spurenlage zufolge stiegen die Täter über ein Carport auf einen Balkon. Dort hebelten sie mit einem unbekannten Gegenstand die Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Es wurden sämtliche Schubladen und Schränke im Haus durchwühlt. Die Einbrecher stahlen Bargeld, Schmuck und Parfüm. Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Ibbenbüren entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

