POL-KR: Stadtmitte: Zeuge verhindert Handtaschendiebstahl

Am Montag (18. Oktober 2021) gegen 17:30 Uhr hat ein Radfahrer auf der Drießendorfer Straße die Autotür einer parkenden 73-Jährigen aufgerissen und ihre Handtasche vom Beifahrersitz entwendet. Als die Seniorin um Hilfe rief, folgte ein 19-Jähriger auf seinem Rad dem Täter und nahm ihm die Tasche wieder ab, um sie der Frau zurückzugeben.

Der Täter ist 40 bis 50 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und einen grauen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer braunen Hose, einer dunklen Jacke und einer schwarzen Hornbrille. Er fuhr ein dunkles Damenrad mit Fahrradkorb.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (422)

